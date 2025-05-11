Немає місця для розваг? Таліби заборонили в Афганістані популярну гру

В Афганістані офіційно заборонили шахи. Талібан пояснив це "проблемами моралі" та зв’язком з азартними іграми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Талібан призупинив гру в шахи по всьому Афганістану, посилаючись на її потенційний зв'язок з азартними іграми, забороненими законами країни про мораль.

Рішення, що було оголошено речником спортивного директорату Аталом Машвані, відображає постійне дотримання адміністрацією свого суворого тлумачення ісламського права з моменту захоплення влади у 2021 році.

"Шахи в шаріаті (ісламському праві) вважаються засобом азартних ігор, що заборонено згідно із законом про поширення чеснот та запобігання порокам, оголошеним минулого року", - повідомив він.

Він пояснив, що існують релігійні міркування щодо шахів.

" Доки ці міркування не будуть вирішені, шахи в Афганістані призупинені", - додав Машвані .

Він також додав, що національна шахова федерація не проводила жодних офіційних заходів близько двох років і "мала деякі проблеми на рівні керівництва".

Водночас Азізулла Гульзада, який володіє кафе в Кабулі, де в останні роки проводилися неофіційні шахові змагання, заперечив будь-які азартні ігри та зазначив, що в шахи грають і в інших країнах з мусульманською більшістю.

"Багато інших ісламських країн мають гравців на міжнародному рівні", - сказав він.

Та додав, що поважатиме дискваліфікацію, але вона зашкодить його бізнесу та тим, хто насолоджувався грою.