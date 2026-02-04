Проти "заплямованих" облич: скільки українців вимагають повної зміни влади після війни

Майже половина українців вважають, що серед представників влади є справжні фахівці й вони можуть лишатись на посадах після війни. Водночас 42% громадян не хочуть бачити нинішніх чиновників при владі у майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з результатами опитування, 48% українців вважають, що серед чинних посадовців є професійні та гідні фахівці, які можуть продовжити роботу і в післявоєнний період.
Разом з цим лише трохи менше (42%) вважають нинішню владу суцільно заплямованою і стверджують, що ніхто з її представників не має лишатися у владі після війни.
Соціологи зазначають, що оцінка чинної влади напряму пов'язана з рівнем довіри до президента. Чим вищою є довіра до глави держави, тим частіше респонденти говорять про наявність гідних представників серед нинішніх посадовців.
Однак навіть серед тих, хто "повністю" довіряє президенту, є 19%, які вважають владу повністю заплямованою і нікого не хочуть бачити при владі після війни.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори за умови підтримки з боку США та європейських партнерів.
Його слова пролунали на тлі заяв президента США Дональда Трампа про необхідність президентських виборів в Україні та положень драфту мирного плану, який передбачає їх проведення після підписання угоди.
Зеленський закликав парламент напрацювати законодавчі зміни. 22 грудня 2025 року у Верховній Раді створили робочу групу для опрацювання можливості проведення виборів в умовах воєнного стану.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що відповідний закон матиме одноразову дію, а ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців.
Також у парламенті вже розпочали роботу над законопроєктом - до групи увійшли понад 60 осіб.
За словами Зеленського, в Україні вивчається варіант з електронним голосуванням на виборах для українців за кордоном. При цьому зараз мова йде тільки про вибори президента - проведення парламентських та місцевих виборів поки що не розглядається.
Водночас колишній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що проведення виборів через "Дію" наразі не розглядається.
За його словами, поки що не ведеться жодної роботи щодо проведення виборів онлайн, а сама ідея повністю цифрового голосування потребує складної підготовки, законодавчих змін і високого рівня суспільної довіри.
Тим часом більшість українців негативно ставиться до онлайн-голосування через ризики фальсифікацій, хоча частина населення вважає проведення виборів після перемир’я з Росією необхідним кроком.
Також ЦВК ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум".
