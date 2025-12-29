Чи можливі вибори президента через "Дію": що каже Федоров

Проведення президентських виборів через застосунок "Дія" наразі не розглядається і жодної практичної роботи в цьому напрямку не ведеться. Для цього необхідні законодавчі зміни, рішення парламенту та Центральної виборчої комісії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру в Tik Tok.

За його словами, на сьогодні дискусія про вибори через "Дію" існує виключно на рівні публічних обговорень і не має жодного нормативного чи технічного підґрунтя. Ані Міністерство цифрової трансформації, ані команда застосунку не працюють над реалізацією такого інструменту. "Для цього потрібно, щоб парламент проголосував зміни до законів, ЦВК прийняла рішення, чи потрібно це, хто це взагалі буде робити. І на сьогоднішній момент окрім якоїсь онлайн дискусії роботи над цим напрямком не відбуваються", - заявив Федоров. Лише після цього можна говорити про будь-який подальший розвиток цього напрямку.