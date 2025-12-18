Зеленський підтримав ідею електронного голосування на виборах президента

В Україні вивчається варіант з електронним голосуванням на виборах для українців за кордоном. При цьому зараз мова йде тільки про вибори президента - проведення парламентських та місцевих виборів поки що не розглядається.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів у відповідь на питання журналістів.

Зокрема Зеленський у відповідь на питання щодо того, чи є якісь просування в розробці закону про вибори під час воєнного стану зазначив, що новин з цього приводу немає.

"Наскільки мені відомо, ще немає, але я всі сигнали їм передав", - зазначив він.

Зеленський додав, що зараз розглядається лише питання проведення виборів президента. США вимагали від України проведення тільки президентських виборів - про парламентські, або про місцеві мова не йшла.

При цьому президент зазначив, що вже давно підтримує ідею, щоб українці могли проголосувати через "Дію", або іншими електронними способами. Особливо це стосується українців за кордоном - в першу чергу.

"Я завжди підтримав і підіймав питання ще з початку ковіду щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли", - резюмував він.