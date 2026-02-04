RU

Против "запятнанных" лиц: сколько украинцев требуют полной смены власти после войны

Фото: более 40% украинцев не хотят видеть нынешних чиновников у власти после войны (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Почти половина украинцев считают, что среди представителей власти есть настоящие специалисты и они могут оставаться на должностях после войны. В то же время 42% граждан не хотят видеть нынешних чиновников у власти в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Читайте также: Сколько украинцев продолжают доверять Зеленскому: что показал опрос

Согласно результатам опроса, 48% украинцев считают, что среди действующих чиновников есть профессиональные и достойные специалисты, которые могут продолжить работу и в послевоенный период.

Вместе с этим лишь немногим меньше (42%) считают нынешнюю власть сплошь запятнанной и утверждают, что никто из ее представителей не должен оставаться во власти после войны.

Инфографика КМИС

Социологи отмечают, что оценка действующей власти напрямую связана с уровнем доверия к президенту. Чем выше доверие к главе государства, тем чаще респонденты говорят о наличии достойных представителей среди нынешних чиновников.

Однако даже среди тех, кто "полностью" доверяет президенту, есть 19%, которые считают власть полностью запятнанной и никого не хотят видеть у власти после войны.

Инфографика КМИС

 

Выборы в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы при условии поддержки со стороны США и европейских партнеров.

Его слова прозвучали на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости президентских выборов в Украине и положений драфта мирного плана, который предусматривает их проведение после подписания соглашения.

Зеленский призвал парламент наработать законодательные изменения. 22 декабря 2025 года в Верховной Раде создали рабочую группу для проработки возможности проведения выборов в условиях военного положения.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что соответствующий закон будет иметь одноразовое действие, а ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей.

Также в парламенте уже начали работу над законопроектом - в группу вошли более 60 человек.

По словам Зеленского, в Украине изучается вариант с электронным голосованием на выборах для украинцев за рубежом. При этом сейчас речь идет только о выборах президента - проведение парламентских и местных выборов пока не рассматривается.

В то же время бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что проведение выборов через "Дію" пока не рассматривается.

По его словам, пока не ведется никакой работы по проведению выборов онлайн, а сама идея полностью цифрового голосования требует сложной подготовки, законодательных изменений и высокого уровня общественного доверия.

Между тем большинство украинцев негативно относится к онлайн-голосованию из-за рисков фальсификаций, хотя часть населения считает проведение выборов после перемирия с Россией необходимым шагом.

Также ЦИК приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум".

Подробнее - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

