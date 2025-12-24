ua en ru
Вибори в Україні - один з пунктів мирного плану: мають пройти "якомога швидше"

Середа 24 грудня 2025 10:15
UA EN RU
Вибори в Україні - один з пунктів мирного плану: мають пройти "якомога швидше" Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Питання виборів в Україні є одним з пунктів мирного плану. Партнери вважають, що голосування має пройти "якомога швидше" після підписання угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського на зустрічі із журналістами.

"Пункт 18 (мирного плану, - ред.) - Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Якомога швидше. Таке бачення партнерів. Ну, ми розуміємо, звідки це йде", - пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна може провести вибори, але має бути теж безпека для цього процесу.

Втім, він назвав питання, щодо яких можливі складнощі - ймовірно знадобиться особливий стан "поки відходять, не відходять" війська. Що в такому разі робити з мобілізацією - не проводити, трансформувати чи не робити частково і частково демобілізувати людей.

"Але найголовніше - не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно", - додав Зеленський.

Президент також допустив, що після підписання угоди якийсь час воєнний стан не буде скасовано, наприклад, пів року чи кілька місяців.

Тоді за умови безпеки відбуваються вибори президента України, а коли вже буде знято воєнний стан - парламентські і місцеві.

Він також не виключив, що вибори можуть пройти одночасно з референдумом.

Вибори в Україні

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде готова до виборів упродовж 60-90 днів після того, як будуть гарантовані безпека виборців та ухвалені необхідні законодавчі зміни народними депутатами. Його заява прозвучала після коментарів президента США Дональда Трампа про потребу проведення виборів в Україні.

Він наголосив на ключових питаннях: безпека виборців, участь військових на фронті, голосування українців за кордоном та реєстрація внутрішньо переміщених осіб.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що новий закон про вибори в умовах війни буде одноразовим і має забезпечити безпеку та демократичність голосування.

Водночас вчора стало відомо, що Центральна виборча комісія відновила Державний реєстр виборців.

За даними ЦВК, загальна кількість виборців перевищує 33 мільйони, проте приблизно 5-7,5 млн перебувають за кордоном, а понад 1,4 млн не мають офіційної реєстрації.

Більше про це - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".

