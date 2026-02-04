Скільки українців продовжують довіряти Зеленському: що показало опитування

61% українців продовжують довіряти президенту Володимиру Зеленському, тоді як 33% не довіряють. Баланс довіри-недовіри становить +28%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"Можна припустити, що реальний рівень довіри дещо нижчий, ніж показують прямі опитування. Проте меншою мірою це пов’язано зі страхом критикувати президента. Ймовірніше, люди дають "державницьку" відповідь - навіть якщо незадоволені, вони підтримують єдність у воєнний час", - зазначають у КМІС.

Виявилося, що у другому випадку рівень довіри нижчий – 53% проти 61% при прямому запитанні.

Соціологи провели експеримент: половині респондентів ставили пряме запитання про довіру до Зеленського, іншій половині - через метод "задуманого знайомого", тобто оцінку довіри абстрактної особи, яка могла вільно висловлювати свою думку.

"При цьому серед 61%, які довіряють президенту, "повністю" йому довіряють - 25%. Решта 36% - "скоріше" довіряють йому (а серед 33% тих хто не довіряє, 17% "зовсім" не довіряють, а 16% - "скоріше" не довіряють)", - йдеться у повідомленні КМІС.

За словами соціологів, на початку січня показники довіри були майже ідентичні.

Вибори в Україні

Тема проведення виборів в Україні під час війни піднімалася неодноразово, але раніше більшість експертів і посадовців погоджувалися, що з міркувань безпеки вони неможливі.

Новий імпульс для обговорення дала заява президента США Дональда Трампа, який зазначив, що Україні час провести голосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність організувати вибори за умови підтримки з боку США та європейських партнерів.

При цьому він підкреслив, що голосування можливе лише за забезпечення перемир’я на період виборчого процесу.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що ухвалений для цього закон матиме одноразовий характер, а Центральна виборча комісія вже відновила роботу Державного реєстру виборців.

У парламенті також розпочали роботу над законопроєктом щодо проведення виборів: до робочої групи увійшли понад 60 народних депутатів.

Докладніше про вибори в нашій країні - читайте у матеріалі РБК-Україна.