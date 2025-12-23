ЦВК поновила роботу реєстру виборців

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Як і обіцяв, інформуватиму суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану. Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців", - написав він.

За його словами, відповідну постанову ЦВК ухвалила сьогодні. Це рішення відкриває шлях до підготовки можливого проведення виборів в умовах воєнного стану.

Арахамія зазначив, що відновлення роботи реєстру фактично дозволяє поновити взаємодію ЦВК з громадянами та органами влади, а також розпочати актуалізацію даних. Він наголосив, що оновлення Державного реєстру виборців є однією з базових умов для проведення будь-яких виборів.

Політик підкреслив, що війна суттєво вплинула на демографічну ситуацію в країні, і ці зміни мають бути коректно відображені в реєстрі. За його словами, попереду значний обсяг роботи з оновлення даних.

"Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо", - заявив він.