Проти "заплямованих" облич: скільки українців вимагають повної зміни влади після війни

Майже половина українців вважають, що серед представників влади є справжні фахівці й вони можуть лишатись на посадах після війни. Водночас 42% громадян не хочуть бачити нинішніх чиновників при владі у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитування, 48% українців вважають, що серед чинних посадовців є професійні та гідні фахівці, які можуть продовжити роботу і в післявоєнний період.

Разом з цим лише трохи менше (42%) вважають нинішню владу суцільно заплямованою і стверджують, що ніхто з її представників не має лишатися у владі після війни.

Інфографіка КМІС

Соціологи зазначають, що оцінка чинної влади напряму пов'язана з рівнем довіри до президента. Чим вищою є довіра до глави держави, тим частіше респонденти говорять про наявність гідних представників серед нинішніх посадовців.

Однак навіть серед тих, хто "повністю" довіряє президенту, є 19%, які вважають владу повністю заплямованою і нікого не хочуть бачити при владі після війни.

Інфографіка КМІС