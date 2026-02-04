Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні

У Абу-Дабі відбувається другий раунд переговорів між Україною, РФ та США. Сторони зустрічаються після масованого обстрілу росіян по українській енергетиці в пік морозів, який відбувся на тлі "енергетичного перемир'я".

РБК-Україна розповідає головне про другий раунд переговорів в ОАЕ та нагадує, чим завершилася перша зустріч.

Головне:

Другий раунд переговорів в Абу-Дабі проходитиме два дні: 4-5 лютого.

Після порушення РФ "енергетичного перемир’я" роботу української переговорної команди скоригують.

Київ готовий підтримувати деескалаційні ініціативи США та очікує на готовність Москви до таких кроків.

Імовірно, серед тем переговорів буде обмін полоненими, який Москва фактично зупинила.

Politico з посиланням на джерела пише, що нинішній раунд може бути перспективнішим, ніж вважають публічно.

Склад делегацій України, РФ і США залишається майже без змін.

Що відомо на цю мить:

12:30. Кремль оголосив про свій ультиматум Україні на тлі початку перемовин делегацій в Абу-Дабі

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва буцімто "зберігає відчиненими двері для мирного врегулювання". Однак "поки Україна не ухвалила "відповідних рішень", Росія продовжує військову операцію (війну проти України - ред.)".

12:05. Переговори стартували у тристоронньому форматі - Україна, США та Росія, підтверджує Умєров

За словами секретаря РНБО, який є главою української делегації, далі - робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій.

"Працюємо в межах чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави", - додав Рустем Умєров.

12:00. Переговорна команда України вже почала зустрічі в Абу-Дабі.

Про це повідомила журналістам речниця секретаря РНБО Діана Давітян.

Що обговорять на другому раунді перемовин США, Україна та РФ

Після того, як росіяни порушили "енергетичне перемир'я" президент Володимир Зеленський заявив, що "робота української переговорної команди буде скорегована відповідним чином".

Ще 2 лютого глава держави повідомив, що українські перемовники вирушили в ОАЕ.

Він також повідомив, що Київ готовий підтримувати деескалаційні кроки, які пропонують США, але чекає відповіді Москви щодо можливих компромісів. Втім, питання територій досі є найскладнішим.

Очікується, що перемовини триватимуть і завтра, 5 лютого. Українська команда очікує на зворотний зв’язок від російської сторони, яка після попередніх контактів повернулася до свого керівництва, щоб донести позиції України та США. За словами Зеленського, цей "фідбек" обговорюватимуть учасники переговорного процесу.

Глава держави зазначив, що перебуватиме на зв’язку з делегацією та заслухає, з чим повернеться російська сторона, зокрема щодо її готовності до компромісів. При цьому Зеленський наголосив, що сигнали мають бути не лише від України, а й від РФ.

Президент додав, що українська сторона налаштована шукати діалог, однак поступатися своїми позиціями не збирається.

Імовірно, в Абу-Дабі цього разу також обговорять питання обміну полоненими, процес якого зупинила Москва.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську делегацію на перемовинах, напередодні другого раунду анонсував, що вже найближчим часом українці почують "певні результати" щодо обміну полоненими.

За інформацією деяких українських та американських джерел Politico, обізнаних з перебігом переговорів, "є ознаки того, що поточні переговори можуть бути більш перспективними", ніж очікується.

Хто в складі переговорних груп

Українська делегація

Про зміни в складі української команди на другий раунд озвучено не було. На минулих перемовинах її представляли:

секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров (голова делегації);

керівник Офісу президента України Кирило Буданов ;

; заступник голови ОП Сергій Кислиця ;

; начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов ;

; радник Офісу президента Олександр Бевз;

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Російська делегація

Кремль заявив, що їх склад перемовників залишиться таким, яким був і за першого раунду, а саме:

начальник ГРУ Ігор Костюков (голова російської переговорної групи),

перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін,

посланець Путіна, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

перекладач Ілля Курепов з лінгвістичного центру Міноборони РФ.

Представники США

Американську сторону представлять посланець Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Чим завершився перший раунд перемовин в Абу-Дабі

23-24 січня в Абу-Дабі відбувся перший раунд переговорів за участі представників України, США та Росії. Як згодом повідомив Зеленський, сторони обговорювали весь 20-пунктний план миру, й зокрема Донбас.

Було досягнуто прогресу з військових питань, тоді як щодо територій рішень не з'явилося.

Обидві назвали перемовини конструктивними та домовилися доповісти у столицях своїх країн щодо кожного з аспектів перемовин, а військові - визначити питання до наступної зустрічі.

Також в Абу-Дабі було порушено питання енергетики.

Вже 29 січня американський лідер Дональд Трамп заявив про "енергетичне перемир'я". Мовляв, він особисто звертався до глави Кремля Володимира Путіна з проханням на тиждень припинити удари по Україні через сильні морози. І той, за словами Трампа, начебто погодився.

У Кремлі згодом підтвердили, що на прохання Трампа Росія готова "утриматися" від атак, однак кінцевою датою такої домовленості назвали 1 лютого.

Втім, уже в ніч проти 3 лютого війська РФ здійснили наймасованіший за цей рік удар по українській енергетиці - на піку морозів до -25. Під час атаки застосовували балістичні ракети, а під обстріл потрапили ТЕЦ і ТЕС, які забезпечують теплопостачання житлових районів Києва та Харкова.

Президент Володимир Зеленський назвав це порушенням оголошеної паузи та заявив, що Україна очікує реакції Сполучених Штатів.

Натомість Трамп заявив, що Путін "дотримався слова" щодо тимчасового припинення атак на українську енергетику під час морозів. За його словами, пауза тривала "з неділі до неділі - і це багато".

Складається враження, що Київ розраховував на тиждень "енергетичного перемир’я" з 29 січня до 5 лютого - до завершення чергового раунду переговорів в Абу-Дабі, а не з 25 січня, як тепер стверджує Трамп.

Втім, посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що українське посольство передало Держдепартаменту США детальну інформацію про всі удари, які відбувалися з моменту заявленої згоди Росії на "енергетичне перемир’я".

Вона переконана, що ці дані матимуть вплив на переговорний процес, адже підривають позицію РФ. За словами посла, Україна очікує від американської сторони підходу "менше ілюзій більше тиску".