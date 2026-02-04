ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Против "запятнанных" лиц: сколько украинцев требуют полной смены власти после войны

Среда 04 февраля 2026 12:38
UA EN RU
Против "запятнанных" лиц: сколько украинцев требуют полной смены власти после войны Фото: более 40% украинцев не хотят видеть нынешних чиновников у власти после войны (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Почти половина украинцев считают, что среди представителей власти есть настоящие специалисты и они могут оставаться на должностях после войны. В то же время 42% граждан не хотят видеть нынешних чиновников у власти в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Читайте также: Сколько украинцев продолжают доверять Зеленскому: что показал опрос

Согласно результатам опроса, 48% украинцев считают, что среди действующих чиновников есть профессиональные и достойные специалисты, которые могут продолжить работу и в послевоенный период.

Вместе с этим лишь немногим меньше (42%) считают нынешнюю власть сплошь запятнанной и утверждают, что никто из ее представителей не должен оставаться во власти после войны.

Против &quot;запятнанных&quot; лиц: сколько украинцев требуют полной смены власти после войны

Инфографика КМИС

Социологи отмечают, что оценка действующей власти напрямую связана с уровнем доверия к президенту. Чем выше доверие к главе государства, тем чаще респонденты говорят о наличии достойных представителей среди нынешних чиновников.

Однако даже среди тех, кто "полностью" доверяет президенту, есть 19%, которые считают власть полностью запятнанной и никого не хотят видеть у власти после войны.

Против &quot;запятнанных&quot; лиц: сколько украинцев требуют полной смены власти после войны

Инфографика КМИС

Выборы в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы при условии поддержки со стороны США и европейских партнеров.

Его слова прозвучали на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости президентских выборов в Украине и положений драфта мирного плана, который предусматривает их проведение после подписания соглашения.

Зеленский призвал парламент наработать законодательные изменения. 22 декабря 2025 года в Верховной Раде создали рабочую группу для проработки возможности проведения выборов в условиях военного положения.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что соответствующий закон будет иметь одноразовое действие, а ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей.

Также в парламенте уже начали работу над законопроектом - в группу вошли более 60 человек.

По словам Зеленского, в Украине изучается вариант с электронным голосованием на выборах для украинцев за рубежом. При этом сейчас речь идет только о выборах президента - проведение парламентских и местных выборов пока не рассматривается.

В то же время бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что проведение выборов через "Дію" пока не рассматривается.

По его словам, пока не ведется никакой работы по проведению выборов онлайн, а сама идея полностью цифрового голосования требует сложной подготовки, законодательных изменений и высокого уровня общественного доверия.

Между тем большинство украинцев негативно относится к онлайн-голосованию из-за рисков фальсификаций, хотя часть населения считает проведение выборов после перемирия с Россией необходимым шагом.

Также ЦИК приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум".

Подробнее - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Офис президента Верховная рада Выборы в Украине
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом