Против "запятнанных" лиц: сколько украинцев требуют полной смены власти после войны

Почти половина украинцев считают, что среди представителей власти есть настоящие специалисты и они могут оставаться на должностях после войны. В то же время 42% граждан не хотят видеть нынешних чиновников у власти в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, 48% украинцев считают, что среди действующих чиновников есть профессиональные и достойные специалисты, которые могут продолжить работу и в послевоенный период.

Вместе с этим лишь немногим меньше (42%) считают нынешнюю власть сплошь запятнанной и утверждают, что никто из ее представителей не должен оставаться во власти после войны.

Инфографика КМИС

Социологи отмечают, что оценка действующей власти напрямую связана с уровнем доверия к президенту. Чем выше доверие к главе государства, тем чаще респонденты говорят о наличии достойных представителей среди нынешних чиновников.

Однако даже среди тех, кто "полностью" доверяет президенту, есть 19%, которые считают власть полностью запятнанной и никого не хотят видеть у власти после войны.

Инфографика КМИС