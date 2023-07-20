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Просування ЗСУ на півдні та новий пакет військової допомоги від США: новини за 19 липня

Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли просунутися на 1 кілометр вздовж лінії фронту на півдні. Тим часом США оголосили новий пакет військової допомоги Україні.

Більш детально про те, що сталося у середу, 19 липня, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на півдні

Українські військові просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямах, заявив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

Він зазначив, що російські окупанти продовжують зосереджувати свої основні зусилля на утриманні опорних пунктів.

NASAMS і не лише. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

США нададуть Україні нове озброєння вартістю 1,3 млрд доларів у рамках пакету військової допомоги. Зокрема, передбачено постачання зенітних ракетних комплексів NASAMS.

З повним списком озброєння, яке отримає наша країна, можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

У Міноборони Іспанії заявили про відправку чотирьох танків Leopard 2 в Україну

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про відправку в Україну останніх чотирьох танків Leopard 2, які ще не були доставлені. Вони прибудуть до України наступного тижня.

Крім танків, міністр також оголосила про відправку протягом літа десяти бронетранспортерів після капремонтів та кількох броньованих всюдиходів, вантажівок та машин швидкої допомоги.

ЄС хоче створити фонд підтримки армії України на 20 млрд євро, - Politico

Європейський Союз розглядає можливість створення спеціального фонду для підтримки української армії на наступні чотири роки на загальну суму до 20 млрд. євро, повідомляє Politico.

П'ять поінформованих дипломатів повідомили, що пропозиція не передбачає, що ЄС безпосередньо платитиме за українське озброєння.

Злякався арешту? Путін таки не поїде на саміт БРІКС

Російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт країн БРІКС, який відбудеться наприкінці серпня у Південній Африці.

"За взаємною згодою президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутній на саміті, але Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров", - йдеться у повідомленні адміністрації африканського президента.

Чи планується відключення світла через спеку: відповідь "Укренерго"

В Україні значно зросло навантаження на енергосистему, проте запровадження обмежень на використання електроенергії через спеку не планується, заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він пояснив, що є ресурс, яким можна покрити навантаження на енергосистему. Йдеться про імпорт електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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