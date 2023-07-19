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Злякався арешту? Путін все-таки не поїде на саміт БРІКС

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Середа 19 липня 2023 14:06
Злякався арешту? Путін все-таки не поїде на саміт БРІКС Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт країн БРІКС, який пройде наприкінці серпня у Південній Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію південноафриканського президента.

"За взаємною згодою президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутній на саміті, але Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров", - сказано у повідомленні.

Саміт БРІКС

Наприкінці серпня у Південній Африці пройде саміт країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південної Африки).

Візит Путіна на саміт досі був під питанням, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за воєнний злочин незаконної депортації українських дітей з окупованих території до Росії.

Згідно з законодавством, ПАР мала б арештувати Путіна у разі приїзду. При цьому нещодавно країна звинуватила суд у Гаазі у "подвійних стандартах" і заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.

Нещодавно повідомлялося, що Путін приїде на саміт БРІКС до Південної Африки, але пізніше того ж дня президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував диктатору відправити на саміт замість себе голову МЗС. Тоді Москва відхилила таке прохання.

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Володимир Путін БРИКС
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