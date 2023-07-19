ЗСУ ліквідували ще 470 окупантів і 31 артсистему: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України сягнули 239480 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 470 російських загарбників. А також знищили 31 ворожу артсистему та 46 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали: особового складу - 239 480 (+470) осіб ліквідовано;

танків - 4123 (+4) од;

бойових броньованих машин - 8059 (+8) од;

артилерійських систем - 4573 (+31) од;

РСЗВ - 689 од;

засоби ППО - 430 (+2) од;

літаків - 315 од;

гелікоптерів - 310 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3885 (+46);

крилаті ракети - 1279 (+6);

кораблі /катери - 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7105 (+19) од;

спеціальна техніка - 683 (+6). Втрати Росії в Україні Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ. Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.