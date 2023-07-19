ЗСУ ліквідували ще 470 окупантів і 31 артсистему: Генштаб оновив втрати ворога
Втрати Росії у війні проти України сягнули 239480 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 470 російських загарбників. А також знищили 31 ворожу артсистему та 46 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - 239 480 (+470) осіб ліквідовано;
- танків - 4123 (+4) од;
- бойових броньованих машин - 8059 (+8) од;
- артилерійських систем - 4573 (+31) од;
- РСЗВ - 689 од;
- засоби ППО - 430 (+2) од;
- літаків - 315 од;
- гелікоптерів - 310 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3885 (+46);
- крилаті ракети - 1279 (+6);
- кораблі /катери - 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7105 (+19) од;
- спеціальна техніка - 683 (+6).
Втрати Росії в Україні
Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ.
Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.
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