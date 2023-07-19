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Улюбленець Скабеєвої. В Україні ліквідували російського комбрига Іванова

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Україна, Середа 19 липня 2023 11:49
Улюбленець Скабеєвої. В Україні ліквідували російського комбрига Іванова Фото: в Україні ліквідували командира однієї з бригад окупантів Дениса Іванова (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти заявили, що в Україні ліквідували командира однієї з бригад окупантів Дениса Іванова, більше відомого як "Ташкент".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Пишуть, що "Ташкент" "загинув у результаті удару дрону-камікадзе, коли він пересувався автомобілем".

При цьому наголошується, що Іванова, більш відомого як "Ташкент", часто використовували в пропагандистських роліках, у тому числі Ольга Скабеєва. Так, вона називала "Ташкента" "легендарним комбригом".

Ліквідація представників військової "верхівки" РФ

Раніше після вибухів у тимчасово окупованому Бердянську, коли "прилетіло" по місцевому готелю "Дюна", було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Після "бавовни", яка сталася 11 липня, тіла загиблих окупанти вивозили всю ніч.

Крім того, раніше ГУР України підтвердило інформацію про ліквідацію в російському Краснодарі командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів України.

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