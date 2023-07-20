Продвижение ВСУ на юге и новый пакет военной помощи от США: новости за 19 июля

Война России против Украины: последние новости

ВСУ продвинулись на 1 км вдоль линии фронта на юге

Украинские военные продвинулись на 1 км вдоль линии фронта на Мелитопольском и Бердянском направлениях, заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень.

Он отметил, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов.

NASAMS и не только. США объявили новый пакет военной помощи Украине

США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.

С полным списком вооружения, которое получит наша страна, можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

В Минобороны Испании заявили об отправке четырех танков Leopard 2 в Украину

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке в Украину последних четырех танков Leopard 2, которые еще не были доставлены. Они прибудут в Украину на следующей неделе.

Помимо танков, министр также объявила об отправке в течение лета десяти бронетранспортеров после капремонтов и нескольких бронированных вездеходов, грузовиков и машин скорой помощи.

ЕС хочет создать фонд поддержки армии Украины на 20 млрд евро, - Politico

Европейский Союз рассматривает возможность создания специального фонда для поддержки украинской армии на следующие четыре года на общую сумму до 20 млрд евро, сообщает Politico.

Пять информированных дипломатов сообщили изданию, что предложение не предусматривает, что ЕС будет непосредственно платить за украинское вооружение.

Испугался ареста? Путин все-таки не поедет на саммит БРИКС

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит стран БРИКС, который пройдет в конце августа в Южной Африке.

"По взаимному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в сообщении администрации африканского президента.

Планируется ли отключение света из-за жары: ответ "Укрэнерго"

В Украине значительно возросла нагрузка на энергосистему, однако введение ограничений на использование электроэнергии из-за жары не планируется, заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он пояснил, что есть ресурс, которым можно покрыть нагрузку на энергосистему. Речь идет об импорте электроэнергии.