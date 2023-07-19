ua ru
Ср, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС хоче створити фонд підтримки армії України на 20 млрд євро, - Politico

Новость на русском →
Середа 19 липня 2023 09:26
ЄС хоче створити фонд підтримки армії України на 20 млрд євро, - Politico Фото: ЄС хоче створити фонд підтримки армії України на 20 млрд євро (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз розглядає можливість створення спеціального фонду для підтримки української армії на наступні чотири роки на загальну суму до 20 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

П'ять поінформованих дипломатів повідомили виданню, що пропозиція не передбачає те, що ЄС безпосередньо платитиме за українське озброєння. Замість цього Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на закупівлю і передачу таких товарів, як боєприпаси, ракети та танки. Це також допоможе оплатити навчання українських військових.

Пропозиція щодо створення спеціального військового фонду є частиною більш широких зусиль ЄС, спрямованих на демонстрацію своєї довгострокової підтримки України. Дипломатичне крило ЄС, Європейська служба зовнішніх справ, також розробила план, який пропонує низку зобов'язань у сфері безпеки, які ЄС може взяти на себе перед Україною в найближчі роки.

Ідея також доповнює пропозицію ЄС виділити 50 млрд євро на невійськову допомогу Україні в період між 2024 і 2027 роками.

Нова пропозиція щодо військового фінансування була надіслана країнам ЄС у понеділок для ознайомлення, а міністри закордонних справ ЄС розглянуть її у четвер під час зустрічі в Брюсселі. Мета, за словами двох дипломатів, полягає в тому, щоб ухвалити пропозицію до осені.

Зазначимо, що ЄС неодноразово стикався з труднощами при спробах затвердити поступове поповнення свого збройового фонду для України - політичні суперечки призводили до затримок, а Угорщина створювала перепони, розвиваючи зв'язки з Росією.

Водночас створення нового фонду може зробити військову підтримку України передбачуваною в довгостроковій перспективі.

Фінансова допомога Україні

У червні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення нового пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

Bloomberg повідомляло, що допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Військова допомога
NEWS
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію