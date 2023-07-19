У Міноборони Іспанії заявили про відправку чотирьох танків Leopard 2 в Україну

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про відправку в Україну останніх чотирьох танків Leopard 2, які ще не були доставлені. Вони прибудуть до України морем наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву після зустрічі "Рамштайн-14", повідомляє Europa Press .

Крім танків, міністр також оголосила про відправку протягом літа десяти бронетранспортерів після капремонтів та кількох броньованих всюдиходів, вантажівок та машин швидкої допомоги.

У своєму виступі Роблес відзначила передачу Україні та посиленого польового госпіталю з можливостями екстреної хірургії, необхідними післяопераційними приміщеннями, аптекою, стерилізацією, лабораторією та двома модулями госпіталізації.

Лікарня вже вирушила і її прибуття до Польщі транзитом до України заплановано на 23 липня. Вчора повернулися українські лікарі та персонал тилового забезпечення, які після двотижневої інтенсивної підготовки у Сарагосі готові розгорнути, налаштувати та керувати цим госпіталем на фронті.

Танки Leopard для України

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Іспанії чотири відремонтовані танки Leopard 2А4, 20 бронетранспортерів і польовий госпіталь. Передача цих танків відбувається у рамках танкової коаліції, створеної для озброєння ЗСУ більш сучасною технікою західного зразка.