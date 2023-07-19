ua ru
Ср, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Міноборони Іспанії заявили про відправку чотирьох танків Leopard 2 в Україну

Новость на русском →
Україна, Середа 19 липня 2023 10:56
У Міноборони Іспанії заявили про відправку чотирьох танків Leopard 2 в Україну Фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про відправку в Україну останніх чотирьох танків Leopard 2, які ще не були доставлені. Вони прибудуть до України морем наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву після зустрічі "Рамштайн-14", повідомляє Europa Press.

Крім танків, міністр також оголосила про відправку протягом літа десяти бронетранспортерів після капремонтів та кількох броньованих всюдиходів, вантажівок та машин швидкої допомоги.

У своєму виступі Роблес відзначила передачу Україні та посиленого польового госпіталю з можливостями екстреної хірургії, необхідними післяопераційними приміщеннями, аптекою, стерилізацією, лабораторією та двома модулями госпіталізації.

Лікарня вже вирушила і її прибуття до Польщі транзитом до України заплановано на 23 липня. Вчора повернулися українські лікарі та персонал тилового забезпечення, які після двотижневої інтенсивної підготовки у Сарагосі готові розгорнути, налаштувати та керувати цим госпіталем на фронті.

Танки Leopard для України

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Іспанії чотири відремонтовані танки Leopard 2А4, 20 бронетранспортерів і польовий госпіталь. Передача цих танків відбувається у рамках танкової коаліції, створеної для озброєння ЗСУ більш сучасною технікою західного зразка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія
NEWS
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію