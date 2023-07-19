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ЗСУ просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на півдні

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Середа 19 липня 2023 15:50
ЗСУ просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на півдні Ілюстративне фото: ЗСУ просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на півдні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку майора Валерія Шершеня в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що наступальна операція Сил оборони угруповання "Таврія" на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває.

"Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин більш як 1 км уздовж лінії фронту", - сказав Шершень.

Речник зауважив, що російські окупанти продовжують зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів.

Це важливо для Сил оборони, адже противник концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Контрнаступ ЗСУ

У Генштабі повідомляли, що українські військові продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вони мали успіх на напрямках Велика Новосілка - Старомайорське та Новосілка - Старомайорське.

Тим часом на Бахмутському напрямку українські захисники ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута. Зазначимо, що росіяни були вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.

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