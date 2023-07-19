Росіяни відступили північніше Бахмута: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Українські захисники досягли успіху на трьох напрямках на південному сході нашої країни. Також вони продовжують наступ під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

За його словами, Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Також українські війська мали успіх на напрямках Велика Новосілка - Старомайорське та Новосілка - Старомайорське. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерії по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ковальов наголосив, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.

скриншот deepstatemap.live

За його словами, наші воїни мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Там тривають важкі бої.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. При цьому російські окупанти намагалися безуспішно наступати на Куп'янському напрямку. Протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли звільнити від росіян низку населених пунктів на південному сході.

Також ЗСУ досягли успіху і під Бахмутом - там вони зайняли панівні висоти та встановили вогневий контроль над містом.

При цьому на Лимано-Куп'янському напрямі наші воїни перебувають у обороні. Там ворог зосередив понад 100 тисяч своїх солдатів.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні проти України сягнули 239480 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 470 російських загарбників. А також знищили 31 ворожу артсистему та 46 БПЛА.