NASAMS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Як зазначають у відомстві, пакет надають у рамках ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

У Пентагоні уточнюють, що USAI - це повноваження, відповідно до яких США закуповують обладнання у промисловості чи партнерів для подальшого відправлення в Україну.

Таким чином, у новий пакет допомоги для України від США увійшли:

4 зенітних ракетних комплекса NASAMS та боєприпаси;

152-мм артилерійські снаряди; обладнання для розмінування;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost і Switchblade;

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби протидії безпілотникам та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;

150 бензовозів;

115 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання;

50 тактичних автомобілів для відновлення обладнання;

обладнання для забезпечення безпеки портів та гаваней;

тактичні системи захищеного зв'язку;

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну засобами для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі щодо забезпечення безпеки", - наголошують у відомстві.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Вашингтон вже надав нашій країні десятки пакетів військової допомоги, до яких, зокрема, входили танки Abrams, ППО Patriot, БМП Bradley і не тільки.

В останній пакет військової допомоги від США також увійшли касетні снаряди, про надання яких Україна просила кілька місяців тому. Їх уже доправили на територію нашої країни.