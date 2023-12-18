Прослушка Залужного та знищення росіянами свого Су-25: новини за вихідні

Служба безпеки України відкрила справу через знайдений прослуховуючий пристрій в одному з місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Тим часом російські військові збили свій штурмовик СУ-25.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

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У Залужного виявили прослушку

Служба безпеки України відкрила справу через прослушку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За попередніми даними, техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

Росіяни збили свій штурмовик Су-25

В російських Telegram-каналах в неділю поширювали дописи з зображенням штурмовика Су-25 та підписом "Вічного польоту, брате". Проте Україна не має відношення до збиття літака РФ.

"Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25!", - заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Стали відомі подробиці смерті Меттью Перрі

Судово-медична експертиза Лос-Анджелеса з'ясувала причини смерті актора Меттью Перрі.

У крові актора було виявлено дуже високий рівень кетаміну, який привів до пригнічення дихання та серцево-судинних проблем. Це призвело до втрати свідомості та потоплення.

В Литві натякнули Угорщині на вихід з Європейського союзу

Постійний представник Литви у Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс заявив, що Угорщині варто покинути Європейський союз, якщо вона не готова підтримати солідарність та взаємну довіру з іншими членами блоку.

Як відзначив представник Литви у ЄС, усі лідери країни блоку привітали результати останнього саміту, окрім прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вихвалявся своїми "досягненнями" щодо "вето на додаткові гроші для України й на перегляд MFF".

Естонія хоче перейняти досвід України у відбитті атак дронів

Новий голова Міністерства оборони Естонії Ільмар Тамм хоче використати досвід України у відбитті атак безпілотників.

Тамм заявив, що ґрунтуючись на досвіді війни на території України Міністерство оборони Естонї може почати розробку мобільного захисту від дронів.

Україна вирішила 20-річний спір з Румунією

Україна та Румунія вирішили багаторічний спір, пов’язаний з облаштуванням глибоководного суднового ходу "Дунай - Чорне море".

На кордоні з Україною помер ще один водій

На польсько-українському кордоні помер водій вантажівки, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників. Це вже третій подібний інцидент на кордоні.

"Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії", - розповів заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Молдова розпочала військові навчання поблизу Придністров'я

Молдова розпочала військові навчання в Навчальному центрі Бульбоака, який розташований неподалік від Придністров'я.

"З 17 по 22 грудня солдати 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку в Навчальному центрі Бульбоака. У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами", - пише пресслужба Міністерства оборони Молдови.

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