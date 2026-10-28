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Буданов відреагував на інсайди про нібито суперечку із Віткоффом

11:10 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Кучерявець aimg Уляна Безпалько
Буданов відреагував на інсайди про нібито суперечку із Віткоффом Фото: керівник ОП Кирило Буданов (Getty Images)
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Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про інформаційні атаки на переговорний процес. Він заперечив інформацію про деталі спілкування під час переговорів, яка останнім часом з'являється в медіа.

Про це Буданов повідомив у коментарі РБК-Україна.

"Щодо, начебто інсайдів про деталі спілкування - інформація не відповідає дійсності, такого просто не було. Зараз ми спостерігаємо інформаційні атаки на переговорний процес. Важливо зберігати холодний розум і пам'ятати про нашу ключову мету - стійкий мир для України. Робимо все для цього", - заявив керівник ОП.

Буданов відреагував на інсайди про нібито суперечку із Віткоффом
​​​​​Керівник ОП Кирило Буданов

Що написало Le Monde про переговори

Раніше французька газета Le Monde опублікувала матеріал про нібито напружений епізод під час переговорів української та американської делегацій 9 жовтня.

За інформацією видання, яке посилається на неназваного співрозмовника, присутнього на переговорах, спецпосланець президента США Стів Віткофф запропонував так званий "регіональний план процвітання". Він передбачав повне відновлення транзиту російських газу й нафти до Європи через територію України, а Київ натомість отримував би дивіденди.

Як стверджує співрозмовник Le Monde, Віткофф назвав цю пропозицію вигідною для обох сторін.

Видання також описало нібито різку реакцію Буданова на цю ініціативу. За версією джерела, він заявив: "Наша модель - не Білорусь, а Польща!", після чого перервав переговори та зателефонував президенту Володимиру Зеленському.

Крім того, видання з посиланням на джерело написало, що переговори остаточно перервали, коли українська делегація дізналася про "дизельну угоду", яку незадовго до того уклав Трамп з РФ.

"Прийміть цю угоду щодо дизельного пального й припиніть удари по російських нафтопереробних заводах! Ви наражаєте світ на небезпеку!" - роздратовано сказав Віткофф українцям, стверджує співрозмовник видання.

Дизельна угода між США та РФ

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про "надзвичайно успішну розмову" з російським диктатором Володимиром Путіним і домовленість щодо постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Після цього Міністерство фінансів США оголосило про видачу тимчасової генеральної ліцензії, яка дозволяла відповідні постачання.

Домовленість викликала критику, зокрема й у США. Американські законодавці зареєстрували законопроєкт, спрямований на блокування угоди щодо російського дизеля.

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