В Росії заявили про масову атаку дронів. Кажуть про нібито 33 збитих безпілотника

На території трьох областей Російської Федерації було зафіксовано атаки безпілотних літальних апаратів. Військові нібито "збили" понад 30 дронів невідомого походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Зазначається, що черговими засобами ППО було знищено і перехоплено 33 безпілотних літальних апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Також оборонне відомство агресора повідомило про спробу атаки БпЛА літакового типу по об'єктах на території РФ. Черговими засобами ППО було знищено 2 українських безпілотних літальних апарати над територією Волгоградської області.

Удари дронів у Ростовській області

Тим часом губернатор Ростовської області Василь Голубєв у своєму Telegram-каналі зазначив, що жертв після масової атаки безпілотників на регіон немає.

"Сьогодні рано вранці сили ППО відбили масову атаку безпілотників літакового типу на територію Ростовської області в районі Морозовська і Каменська. Більшу частину безпілотників було знищено. Жертв немає", - повідомив Голубєв.

Російський Telegram-канал ASTRA опублікував відео моменту нічної атаки на Морозовськ Ростовської області.

Зазначається, що безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром. На його території базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392) і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Атаки дронів на території Росії

На території Російської Федерації регулярно гримлять вибухи і спалахують масштабні пожежі. Деякі з них, зокрема, пов'язують з атаками безпілотників.

Так, 16 грудня російські загарбники поскаржилися на нібито атаку дронів по території тимчасово окупованого Криму. Росіяни стверджують, що "збили" аж 32 безпілотники.

Ввечері 15 грудня серія вибухів пролунала у Курську. Водночас кількість "збитих цілей" над містом відрізняється у заявах місцевої влади та російського Міноборони.

А в ніч проти 14 грудня у Росії заявляли про атаку БПЛА, який знищили під Москвою. Вже вранці джерела РБК-Україна в спецслужбах поінформували, що атака дронів на Росію була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Цілі безпілотників були у Московській та Калузькій областях.

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