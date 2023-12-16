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Російські окупанти розграбовують захоплені промислові об’єкти в Україні, - ЦНС

Україна, Субота 16 грудня 2023 16:26
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Російські окупанти розграбовують захоплені промислові об’єкти в Україні, - ЦНС Фото: росіяни грабують захоплені промислові об’єкти (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти продовжують грабувати промислові об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, за даними центру, з заводів вивозять лом й відправляють до РФ через порт у Бердянську. Грабіж відбувається “підрядниками” під наглядом солдатів ЗС РФ.

"Це і є справжня мета окупації - ресурси, грабіж ат мародерство з подальшим нав’язуванням “російської культури”, переписування історії та знищення самоідентифікації місцевого населення", - заявили в ЦНС.

Центр національного спротиву закликав місцевих жителів надавати інформацію про ворога, саботувати його ініціативи й співпрацювати з Силами оборони для пришвидшення моменту звільнення рідного краю.

Нагадаємо, Служба безпеки України нагадала, що під час повномасштабного вторгнення РФ в країні з'явилась велика кількість колаборантів та зрадників. Повідомити про них можна за допомогою спеціального чат-бота.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що громадяни, які співпрацюють із загарбниками, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в Росію, або будуть засуджені в Україні.

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