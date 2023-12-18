Прослушка Залужного и уничтожение россиянами своего Су-25: новости за выходные

Служба безопасности Украины открыла дело из-за найденного прослушивающего устройства в одном из мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Тем временем российские военные сбили свой штурмовик СУ-25.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

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У Залужного обнаружили прослушку

Служба безопасности Украины открыла дело по прослушке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По предварительным данным, техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы.

Россияне сбили свой штурмовик Су-25

В русских Telegram-каналах в воскресенье распространяли сообщения с изображением штурмовика Су-25 и подписью "Вечного полета, брат". Однако Украина не имеет отношения к сбитию самолета РФ.

"Могу уверенно сказать, что не украинское ПВО сбило российский штурмовик Су-25!", - заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Стали известны подробности смерти Мэттью Перри

Судебно-медицинская экспертиза Лос-Анджелеса установила причины смерти актера Мэттью Перри.

В крови актера был обнаружен очень высокий уровень кетамина, который привел к угнетению дыхания и сердечно-сосудистым проблемам. Это привело к потере сознания и утоплению.

В Литве намекнули Венгрии на выход из Европейского союза

Постоянный представитель Литвы в Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс заявил, что Венгрии следует покинуть Европейский союз, если она не готова поддержать солидарность и взаимное доверие с другими членами блока.

Как отметил представитель Литвы в ЕС, все лидеры страны блока приветствовали результаты последнего саммита, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, хваставшегося своими "достижениями" относительно "вето на дополнительные деньги для Украины и на пересмотр MFF".

Эстония хочет перенять опыт Украины в отражении атак дронов

Новый глава Министерства обороны Эстонии Ильмар Тамм хочет использовать опыт Украины в отражении атак беспилотников.

Тамм заявил, что основываясь на опыте войны на территории Украины, Министерство обороны Эстонии может начать разработку мобильной защиты от дронов.

Украина решила 20-летний спор с Румынией

Украина и Румыния разрешили многолетний спор, связанный с обустройством глубоководного судового хода "Дунай - Черное море".

На границе с Украиной скончался еще один водитель

На польско-украинской границе умер водитель грузовика, который стоял в очереди из-за забастовки польских перевозчиков. Это уже третий подобный инцидент на границе.

"Водитель забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне не известно, из какой он компании", - рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья

Молдова начала военные учения в Учебном центре Бульбоака, расположенном неподалеку от Приднестровья.

"С 17 по 22 декабря солдаты 22-го миротворческого батальона будут проходить подготовку в Учебном центре Бульбоака. В связи с этим, в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам", - пишет прессслужба Министерства обороны Молдовы.

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