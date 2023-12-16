Партизани проникли в головне управління Росгвардії в Москві (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ" .

Агенти руху ретельно спостерігають за територією головного управління Росгвардії у Москві.

Партизани здобувають важливу інформацію про діяльність цього управління.

Фото: партизани спостерігають за головним управлінням Росгвардії у Москві (t.me/atesh_ua/2937)

"Ми уважно реєструємо активність навколо управління, фіксуємо рух персоналу, а також оглядаємо інфраструктуру та загальний ритм роботи", – повідомили партизани.

Робота партизанів на території Росії та на окупованих територіях України

Партизани ускладнюють перебування окупантів на захоплених територіях, з'ясовуючи, де розташовані військові частини, техніка, склади боєприпасів. Після цього передають інформацію Силам оборони України.

Раніше ми повідомляли, що партизани руху "АТЕШ" виявили місця російської техніки та окупантів у Джанкої, в тимчасово окупованому Криму.

До речі, агенти "АТЕШ" проникли до частини Росгвардії в Москві . Зняли фото та вказали географічні координати частини.

Також ми повідомляли, що партизани пробралися на аеродром російських військ у Криму та виявили радіолокаційні станції окупантів.