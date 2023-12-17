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У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - джерело

Київ, Неділя 17 грудня 2023 20:05
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У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - джерело Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com CinCAFU)
Автор: Уляна Безпалько, Дмитро Левицький

У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного сьогодні знайшли "прослушку".

Про це РБК-Україна повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.

За його словами, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

"Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи", - додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, днями німецьке видання Welt повідомляло, що Залужний планує контрнаступ у 2024 році. А зараз, за даними видання, українські війська накопичують для цього потрібні сили.

Крім того, у листопаді Залужний написав статтю та дав інтерв'ю західним виданням, де розповів про свої помилки, ризики позиційної окопної війни та про те, що необхідно для перемоги над Росією.

Після цього в інформаційному просторі почали поширюватися чутки про нібито розбіжності між Залужним та президентом Володимиром Зеленським. Більше про це можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Були навіть чутки про те, що Зеленський хоче звільнити Залужного з посади головнокомандувача. Однак днями міністр оборони України Рустем Умєров поставив крапку у цьому питанні.

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Валерій Залужний
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У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - джерело
У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - джерело
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