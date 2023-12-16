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У Маріуполі партизани підірвали авто з російським офіцером (фото)

Маріуполь, Субота 16 грудня 2023 13:39
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У Маріуполі партизани підірвали авто з російським офіцером (фото) Фото: партизани підірвали авто окупанта у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Партизани у Маріуполі підірвали авто російського окупанта. Росіянин є офіцером кавказьких підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольський спротив.

Інцидент стався у Приморському районі на вулиці Нестерова. Підрив був спланований разом з іншим вибухом у Маріуполі, аби відвернути увагу росіян та ФСБ.

У момент підриву в автомобілі був російський офіцер. Партизани повідомляють, що зараз він знаходиться у лікарні у Маріуполі.

"Окремо переказуємо окремий привіт всім власникам авто з "Z" на автівці. Наступна машина може бути ваша", - додали партизани.

Фото: партизани підірвали авто окупанта у Маріуполі (t.me/mrplSprotyv)

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Це дозволить загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.

В ніч на 15 грудня у Маріуполі пролунали вибухи. За попередніми даними, у місті був "приліт" у районі бетонного заводу.

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