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Росіяни запустили по Україні понад 30 "Шахедів": у Генштабі розповіли про збиті дрони

Субота 16 грудня 2023 07:22
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Росіяни запустили по Україні понад 30 "Шахедів": у Генштабі розповіли про збиті дрони Фото: сили ППО збили 30 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ запустили по території України сьогодні вночі 31 дрон-камікадзе типу "Шахед". Українські сили ППО збили 30 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Нічна атака 16 грудня

Російські війська вчора пізно ввечері, 15 грудня, запустили по території України кілька груп ударних безпілотників із північного та південного напрямків.

Вибухи було чути у Києві та області. У КМВА та Київській ОВА повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони як у самій столиці, так і у регіоні.

Також у Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуск балістичної мети Києвом, але після перевірки вона виявилася фальшцеллю.

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