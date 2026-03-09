ua en ru
Пн, 09 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Прогріє до +15, але вода прибуває: де в Україні погода завтра може нести неприємні сюрпризи

16:50 09.03.2026 Пн
2 хв
На окремих річках вода продовжує підніматись, тож фахівці оголосили "жовтий" рівень небезпеки
aimg Ірина Костенко
Прогріє до +15, але вода прибуває: де в Україні погода завтра може нести неприємні сюрпризи Погода в Україні завтра буде теплою (фото ілюстративне: Getty Images)

Вівторок принесе українцям справжнє весняне тепло - повітря місцями прогріється до +15°C. Водночас у деяких областях людей попередили про небезпечні гідрологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з прогнозом спеціалістів, погода по території України впродовж доби 10 березня буде з невеликою хмарністю.

При цьому опадів не передбачається.

Вітер очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому по Україні:

  • вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
  • вдень - близько 10-15 градусів вище нуля.

Дещо прохолодніше - від 6 до 11 градусів за Цельсієм - очікується завтра:

  • у Карпатах;
  • у Чернігівській області;
  • у Сумській області.

Прогріє до +15, але вода прибуває: де в Україні погода завтра може нести неприємні сюрпризиПрогноз погоди по Україні на 10 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода 10 березня буде також із невеликою хмарністю та без опадів.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - від 1 до 3 градусів тепла;
  • по області - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 13-15 градусів вище нуля;
  • по області - від 10 до 15 градусів зі знаком плюс.

Прогріє до +15, але вода прибуває: де в Україні погода завтра може нести неприємні сюрпризиПрогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де ймовірні небезпечні гідрологічні явища

Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, до 11 березня:

  • продовжуватиметься ріст рівнів води на окремих річках суббасейну Прип'яті (на 0,1-0,3 м);
  • можливий початковий вихід води на заплаву річки Стохід (пост "Любешів");
  • можливе збільшення шару води на заплавах річок Уборть, Горинь та у верхів'ї Прип'яті.

Прогріє до +15, але вода прибуває: де в Україні погода завтра може нести неприємні сюрпризиПопередження УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

"I рiвень небезпеки - жовтий", - наголосили спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Пізніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла РБК-Україна, що вже цього тижня повітря може місцями прогрітись до +18°C.

Читайте також, що робити, якщо людина провалась під лід.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Погода на день Метеоролог Водойми
Новини
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС