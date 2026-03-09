Прогріє до +15, але вода прибуває: де в Україні погода завтра може нести неприємні сюрпризи
Вівторок принесе українцям справжнє весняне тепло - повітря місцями прогріється до +15°C. Водночас у деяких областях людей попередили про небезпечні гідрологічні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна
Що буде з погодою в Україні завтра
Згідно з прогнозом спеціалістів, погода по території України впродовж доби 10 березня буде з невеликою хмарністю.
При цьому опадів не передбачається.
Вітер очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря в середньому по Україні:
- вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
- вдень - близько 10-15 градусів вище нуля.
Дещо прохолодніше - від 6 до 11 градусів за Цельсієм - очікується завтра:
- у Карпатах;
- у Чернігівській області;
- у Сумській області.
Прогноз погоди по Україні на 10 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода 10 березня буде також із невеликою хмарністю та без опадів.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві - від 1 до 3 градусів тепла;
- по області - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.
Температура повітря вдень:
- у Києві - близько 13-15 градусів вище нуля;
- по області - від 10 до 15 градусів зі знаком плюс.
Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Де ймовірні небезпечні гідрологічні явища
Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, до 11 березня:
- продовжуватиметься ріст рівнів води на окремих річках суббасейну Прип'яті (на 0,1-0,3 м);
- можливий початковий вихід води на заплаву річки Стохід (пост "Любешів");
- можливе збільшення шару води на заплавах річок Уборть, Горинь та у верхів'ї Прип'яті.
Попередження УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
"I рiвень небезпеки - жовтий", - наголосили спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру.
