Прогріє до +15, але вода прибуває: де в Україні погода завтра може нести неприємні сюрпризи

Вівторок принесе українцям справжнє весняне тепло - повітря місцями прогріється до +15°C. Водночас у деяких областях людей попередили про небезпечні гідрологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, до 11 березня:

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

По території міста Києва та Київської області погода 10 березня буде також із невеликою хмарністю та без опадів .

Прогноз погоди по Україні на 10 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Дещо прохолодніше - від 6 до 11 градусів за Цельсієм - очікується завтра:

Температура повітря в середньому по Україні:

При цьому опадів не передбачається .

Згідно з прогнозом спеціалістів, погода по території України впродовж доби 10 березня буде з невеликою хмарністю.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Пізніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла РБК-Україна, що вже цього тижня повітря може місцями прогрітись до +18°C.

