ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Прогріє до +18, але з дефіцитом опадів: Україну накриє жадане потепління

18:02 06.03.2026 Пт
4 хв
Чому, попри денне тепло, ночі ще залишатимуться морозними?
aimg Ірина Костенко
Прогріє до +18, але з дефіцитом опадів: Україну накриє жадане потепління Погода в Україні найближчим часом буде теплою та сухою (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Після затяжних холодів в Україну нарешті йде справжнє весняне тепло. Потужний антициклон забезпечить сонячну та суху погоду на святкові вихідні 7-9 березня.

В інтерв'ю РБК-Україна начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, де повітря може прогрітись до +18°C та чи варто готуватися до дощів у березні.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Головне:

  • Антициклон у центрі: Найближчі 5-7 діб в Україні пануватиме поле високого тиску. Опадів не буде, а 7-9 березня очікується практично ясне небо.
  • Температурні піки: Вдень повітря прогріється до +9...+15°C, а на Закарпатті та Прикарпатті стовпчики термометрів можуть піднятись місцями до +18°C.
  • Нічні морози: Через відсутність хмар ночі залишаться прохолодними - від 0 до -5°C (на північному сході до -8°C).
  • Дефіцит опадів: Перша половина березня буде сухою, що відповідає попереднім прогнозам синоптиків.
  • Метеовесна 2.0: У багатьох регіонах весна вже настала. На черзі - перехід через позначку +5°C, що запустить активне пробудження природи та ріст рослин.
  • Київ у очікуванні: Столиця готується до офіційного підтвердження приходу метеорологічної весни вже найближчим часом.

Чому не варто чекати опадів у найближчій перспективі

– У найближчій синоптичній перспективі у нас все досить чітко зрозуміло і стабільно.

На територію України зараз і в найближчі кілька діб впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Тобто антициклон.

І саме він забезпечить нам суху погоду абсолютно, без опадів. Із достатньою кількістю прояснень.

У певні дні - такі як 7, 8 й навіть 9 березня - з практично ясним небом. Адже територія України перебуватиме майже в центрі цього антициклону.

Тому так от, з приводу опадів у нас - ніяких занепокоєнь. У найближчі п'ять навіть діб очікувати не варто, в принципі. Буде спокійна ситуація.

Прогріє до +18, але з дефіцитом опадів: Україну накриє жадане потеплінняПочаток березня приніс в Україну погодні "гойдалки" (інфографіка РБК-Україна)

Де буде найхолодніше вночі та найтепліше вдень

– Щодо температурних показників, то вони в нас також стабільні відносно.

Але ніч залишається морозною - 0-5 градусів морозу. За рахунок того, що будуть з проясненнями, ясні ночі.

Звичайно, повітряна маса зараз ще не настільки прогріта. Тому... все ж таки йде вихолодження приземного шару повітря. І нічна температура - ще морозна.

В нічні години трішки прохолодніший північний схід залишається. Там може бути, наприклад, ніч на 7 число - трішки нижче ніж -5 градусів. 6-8 (градусів морозу, - Ред.) подекуди, але не більше.

У денні години, за рахунок тих самих прояснень (але тут вже працює сонце додатково) буде в більшості регіонів +3+8°C.

У західних областях 8-9 числа і практично по всій території України (крім північного сходу та сходу) +7+15°C.

Відповідно, в нас вже такі, весняні значення температури.

Надалі - 10-11 березня - так само утримуватиметься поле високого атмосферного тиску.

Вночі температура вже від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу, трішечки вище. А вдень +9+15°C. Закарпаття, Прикарпаття - взагалі подекуди до +16+18°C навіть в ці дні може прогрітися повітря.

Яка погода в Україні може бути пізніше в березні

– Після 12 числа, в принципі, також тенденція зберігається ще на кілька днів з антициклонами. Без опадів.

Така в нас перша декада (навіть трішки більше, ніж перша декада) березня, як ми і прогнозували, йде з певним дефіцитом опадів.

І температурні показники - істотних змін не зазнають.

Навіть нічна температура стане трішки вищою - вже від 6 градусів тепла до 1 градуса морозу може бути. А в денні години +8+15°C.

І приблизно така тенденція до середини березня буде зберігатися. Тобто досить стабільно, ніяких протиріч.

Коли настає метеорологічна весна та її "друга стадія"

– По багатьох областях - західних, південних, частково центральних - (метеорологічна весна, - Ред.) вже настала.

Тобто це - коли середньодобова температура стабільно перевищує вже 0 градусів (за Цельсієм, - Ред.) і надалі тенденція зберігається у бік підвищення.

Очікуємо навіть, що скоріш за все, по деяких західних регіонах найближчими днями можуть і через +5°C вже перейти (середньодобові, - Ред.) температурні показники.

Це вже якби друга стадія метеорологічної весни. Коли вже відновлюється вегетація у рослин.

Тому що коли через 0°C - то це просто температура повітря якби стала тепліша. А ось коли через +5°C переходить середньодобова температура - це вже відновлення вегетації відбувається.

Але це - ще в очікуванні.

Для Києва офіційно ще наша Центральна геофізична обсерваторія не опублікувала дату переходу (до метеорологічної весни, - Ред.)... Але ми теж в очікуванні.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Тим часом мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та пояснили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.

Читайте також, яким регіонам України загрожує підтоплення в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні