Не панікувати і повзти: покрокова інструкція, що робити, якщо провалилися під лід

Через різке потепління лід на водоймах Києва став критично небезпечним і може провалитися без жодного попереджувального тріску. У столиці надали чіткий алгоритм дій, який допоможе врятувати життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА.

Чому лід став небезпечним

У КМДА наголошують, що під час відлиги льодовий покрив стає нестійким навіть тоді, коли зовні виглядає міцним. Через перепади температур, підводні течії, вітер і кліматичні зміни структура льоду швидко руйнується, стає пористою і може провалитися раптово - без характерного тріску.

Особливо небезпечними є:

лід сірого або жовтуватого кольору;

білий чи матовий лід (він слабший за прозорий);

ділянки з тріщинами, ополонками, вологими плямами та калюжами;

місця, вкриті снігом, під яким лід зазвичай тонший.

Підвищений ризик становлять зони з течією, впадіння струмків, поблизу мостів, очерету, кущів і прибережних ділянок. Навіть лід значної товщини під час потепління швидко втрачає міцність.

Що робити, якщо провалилися під лід

Лайфгарди КП "Плесо" нагадують, що у разі потрапляння під лід не можна панікувати та занурюватися з головою. Потрібно розкинути руки, спертися на краї пролому та обережно наповзати грудьми на лід, по черзі витягуючи ноги.

Після того як вдалося вибратися, вставати не можна - необхідно відкочуватися або повзти назад тим самим шляхом.

У разі якщо людина провалилася під лід, слід негайно викликати рятувальників за номером 101, чітко повідомити місце події та кількість потерпілих. Дітям і підліткам категорично заборонено самостійно рятувати постраждалих.

Заклик до киян

У департаменті підкреслюють: прогулянки по кризі, зимова риболовля, дитячі ігри та будь-які масові заходи на льоду під час відлиги становлять пряму загрозу життю.

Мешканців столиці просять бути обережними та провести роз’яснювальну роботу з дітьми, адже життя і здоров’я важливіші за сезонні розваги.