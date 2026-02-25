ua en ru
Ср, 25 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Середа 25 лютого 2026 11:30
UA EN RU
Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики У березні в Україну може прийти справжнє весняне тепло (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.

Читайте також: Бурульки можуть убити: українців попередили про небезпеку під час відлиги

Середні температури на початку весни

Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою березня, середня місячна температура повітря в Україні складає:

  • у більшості регіонів - від 0 до 6 градусів морозу;
  • в Одеській області, у Криму та на Закарпатті - місцями від 1 до 4 градусів тепла.

Абсолютні температурні мінімуми

Українцям розповіли, що абсолютний мінімум температури в березні становить:

  • в цілому по Україні - від 23,7 до 36,1 градуса морозу;
  • у Волинській, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях - місцями від 37,2 до 39,0 градусів морозу;
  • в Одеській області та в Криму - місцями від 14,5 до 21,5 градуса морозу.

Абсолютні температурні максимуми

Тим часом абсолютний максимум впродовж першого місяця весни є таким:

  • по Україні - від 12,3 до 21,9 градуса тепла;
  • в Одеській та Вінницькій областях, а також у Криму - місцями від 23,0 до 24,4 градуса тепла;
  • на високогір'ї Карпат - від 9,5 до 11,1 градуса тепла.

Коли температура переходить "за нуль"

Спеціалісти Укргідрометцентру повідомили, що в цілому перехід середньої добової температури повітря через 0 градусів - у бік підвищення - відбувається:

  • на більшості територій України - в другій та третій декадах лютого;
  • у західних, північних, центральних та східних областях - локально у першій декаді березня;
  • в Одеській області, у Криму та на Закарпатті - місцями у першій декаді березня.

Скільки опадів буває у перший місяць весни

Середня місячна кількість опадів у березні, згідно з інформацією УкрГМЦ, складає:

  • по Україні - близько 22-49 мм;
  • у Карпатах, на Закарпатті та в горах Криму - близько 53-89 мм;
  • на високогір'ї Карпат - близько 104-108 мм.

Яким може бути березень поточного року

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у березні 2026 року в Україні.

Так, середня місячна температура очікується близько 1-7 градусів тепла.

"Що в межах норми", - пояснили українцям.

Тим часом для західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей - на 1,5-2,5 градуса вище за норму.

При цьому місячна кількість опадів впродвж березня очікується:

  • по Україні - близько 30-53 мм;
  • у гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та в горах Криму - місцями 60-98 мм.

"Що в межах норми (80-100%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та повідомили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.

Тим часом ми пояснили, як необхідно діяти, якщо людина провалась під лід.

Читайте також, врожай яких озимих культур потрапив під удар негоди в Україні в лютому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Кліматолог Метеоролог
Новини
Трамп зробив заяву про Україну під час звернення до Конгресу
Трамп зробив заяву про Україну під час звернення до Конгресу
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ