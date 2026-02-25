Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

В Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.

"Що в межах норми (80-100%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.

При цьому місячна кількість опадів впродвж березня очікується:

Тим часом для західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей - на 1,5-2,5 градуса вище за норму.

"Що в межах норми", - пояснили українцям.

Так, середня місячна температура очікується близько 1-7 градусів тепла.

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у березні 2026 року в Україні.

Середня місячна кількість опадів у березні, згідно з інформацією УкрГМЦ, складає:

Спеціалісти Укргідрометцентру повідомили, що в цілому перехід середньої добової температури повітря через 0 градусів - у бік підвищення - відбувається:

Тим часом абсолютний максимум впродовж першого місяця весни є таким:

Українцям розповіли, що абсолютний мінімум температури в березні становить:

Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою березня, середня місячна температура повітря в Україні складає:

