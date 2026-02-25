Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики
В Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.
Читайте також: Бурульки можуть убити: українців попередили про небезпеку під час відлиги
Середні температури на початку весни
Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою березня, середня місячна температура повітря в Україні складає:
- у більшості регіонів - від 0 до 6 градусів морозу;
- в Одеській області, у Криму та на Закарпатті - місцями від 1 до 4 градусів тепла.
Абсолютні температурні мінімуми
Українцям розповіли, що абсолютний мінімум температури в березні становить:
- в цілому по Україні - від 23,7 до 36,1 градуса морозу;
- у Волинській, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях - місцями від 37,2 до 39,0 градусів морозу;
- в Одеській області та в Криму - місцями від 14,5 до 21,5 градуса морозу.
Абсолютні температурні максимуми
Тим часом абсолютний максимум впродовж першого місяця весни є таким:
- по Україні - від 12,3 до 21,9 градуса тепла;
- в Одеській та Вінницькій областях, а також у Криму - місцями від 23,0 до 24,4 градуса тепла;
- на високогір'ї Карпат - від 9,5 до 11,1 градуса тепла.
Коли температура переходить "за нуль"
Спеціалісти Укргідрометцентру повідомили, що в цілому перехід середньої добової температури повітря через 0 градусів - у бік підвищення - відбувається:
- на більшості територій України - в другій та третій декадах лютого;
- у західних, північних, центральних та східних областях - локально у першій декаді березня;
- в Одеській області, у Криму та на Закарпатті - місцями у першій декаді березня.
Скільки опадів буває у перший місяць весни
Середня місячна кількість опадів у березні, згідно з інформацією УкрГМЦ, складає:
- по Україні - близько 22-49 мм;
- у Карпатах, на Закарпатті та в горах Криму - близько 53-89 мм;
- на високогір'ї Карпат - близько 104-108 мм.
Яким може бути березень поточного року
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у березні 2026 року в Україні.
Так, середня місячна температура очікується близько 1-7 градусів тепла.
"Що в межах норми", - пояснили українцям.
Тим часом для західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей - на 1,5-2,5 градуса вище за норму.
При цьому місячна кількість опадів впродвж березня очікується:
- по Україні - близько 30-53 мм;
- у гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та в горах Криму - місцями 60-98 мм.
"Що в межах норми (80-100%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, раніше мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та повідомили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.
Тим часом ми пояснили, як необхідно діяти, якщо людина провалась під лід.
Читайте також, врожай яких озимих культур потрапив під удар негоди в Україні в лютому.