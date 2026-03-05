Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить
Березень на календарі - лише початок нового сезону, адже насправді можна виокремити різні "приходи" весни. І залежать вони не тільки від дати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Якою може бути весна
Експерти Українського гідрометеорологічного центру нагадали, що насправді весна може бути різною.
Йдеться про те, що спеціалісти розрізняють:
- календарну весну;
- метеорологічну весну;
- астрономічну весну.
Весна буває різною (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Коли закінчується календарна весна
Найлегше, за словами фахівців УкрГМЦ, стежити за "класичною" весною - календарною. Адже вона залежить від сталих дат:
- починається з 1 березня;
- закінчується 31 травня.
"Все просто: нова сторінка в календарі - новий сезон", - зауважили в Укргідрометцентрі.
Календарна весна - це чіткий сезон (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Коли настає метеорологічна весна
Метеорологічна весна, згідно з інформацією УкрГМЦ, починається тоді, коли середньодобова температура повітря "стійко переходить" через 0 градусів за Цельсієм (у бік підвищення).
Уточнюється також, що коли середньодобова температура повітря перевищує +5°C, починається період вегетації рослин.
Метеорологічна весна залежить від температури повітря (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Коли астрономічна весна в Україні
Астрономічна весна, за даними Українського гідрометеорологічного центру, розпочнеться у Північній півкулі - тобто і в Україні - дещо пізніше.
Це станеться о 16:45 п'ятниці, 20 березня 2026 року.
Астрономічна весна в Україні розпочнеться пізніше (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
"За київським часом у момент весняного рівнодення", - уточнили у прес-службі УкрГМЦ.
