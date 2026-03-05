ua en ru
Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

10:28 05.03.2026 Чт
2 хв
Прихід березня не гарантує весняну погоду й стабільне тепло
aimg Ірина Костенко
Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить Весна в Україні буває різною (фото ілюстративне: Dmytro Smolienko / Ukrinform / NurPhoto / Getty Images)

Березень на календарі - лише початок нового сезону, адже насправді можна виокремити різні "приходи" весни. І залежать вони не тільки від дати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Якою може бути весна

Експерти Українського гідрометеорологічного центру нагадали, що насправді весна може бути різною.

Йдеться про те, що спеціалісти розрізняють:

  • календарну весну;
  • метеорологічну весну;
  • астрономічну весну.

Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежитьВесна буває різною (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли закінчується календарна весна

Найлегше, за словами фахівців УкрГМЦ, стежити за "класичною" весною - календарною. Адже вона залежить від сталих дат:

  • починається з 1 березня;
  • закінчується 31 травня.

"Все просто: нова сторінка в календарі - новий сезон", - зауважили в Укргідрометцентрі.

Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежитьКалендарна весна - це чіткий сезон (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли настає метеорологічна весна

Метеорологічна весна, згідно з інформацією УкрГМЦ, починається тоді, коли середньодобова температура повітря "стійко переходить" через 0 градусів за Цельсієм (у бік підвищення).

Уточнюється також, що коли середньодобова температура повітря перевищує +5°C, починається період вегетації рослин.

Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежитьПочаток не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежитьМетеорологічна весна залежить від температури повітря (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли астрономічна весна в Україні

Астрономічна весна, за даними Українського гідрометеорологічного центру, розпочнеться у Північній півкулі - тобто і в Україні - дещо пізніше.

Це станеться о 16:45 п'ятниці, 20 березня 2026 року.

Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежитьАстрономічна весна в Україні розпочнеться пізніше (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

"За київським часом у момент весняного рівнодення", - уточнили у прес-службі УкрГМЦ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід.

Крім того, ми пояснювали, яка небезпека під час відлиги - неочевидна.

Читайте також, врожай яких озимих культур потрапив під удар негоди в Україні в лютому та яким регіонам загрожує підтоплення сьогодні.

