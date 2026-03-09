Прогреет до +15, но вода прибывает: где в Украине погода завтра может нести неприятные сюрпризы
Вторник принесет украинцам настоящее весеннее тепло - воздух местами прогреется до +15°C. В то же время в некоторых областях людей предупредили об опасных гидрологических явлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Что будет с погодой в Украине завтра
Согласно прогнозу специалистов, погода по территории Украины в течение суток 10 марта будет с небольшой облачностью.
При этом осадков не предвидится.
Ветер ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в среднем по Украине:
- ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
- днем - около 10-15 градусов выше нуля.
Несколько прохладнее - от 6 до 11 градусов по Цельсию - ожидается завтра:
- в Карпатах;
- в Черниговской области;
- в Сумской области.
Прогноз погоды по Украине на 10 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода 10 марта будет также с небольшой облачностью и без осадков.
Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - от 1 до 3 градусов тепла;
- по области - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - около 13-15 градусов выше нуля;
- по области - от 10 до 15 градусов со знаком плюс.
Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Где вероятны опасные гидрологические явления
Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях, до 11 марта:
- будет продолжаться рост уровней воды на отдельных реках суббассейна Припяти (на 0,1-0,3 м);
- возможен начальный выход воды на пойму реки Стоход (пост "Любешов");
- возможно увеличение слоя воды на поймах рек Уборть, Горынь и в верховьях Припяти.
Предупреждение УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
"I уровень опасности - желтый", - подчеркнули специалисты Украинского гидрометеорологического центра.
