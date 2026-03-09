Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім

Кабінет міністрів опрацює варіанти заходів підтримки для споживачів через подорожчання палива. Йдеться про тих українців, які найбільше потребуватимуть допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко за підсумками зустрічі з представниками паливного ринку.

Що відомо про допомогу та як контролюватимуть ціни

За словами Свириденко, Міністерство економіки разом із Мінфіном та Міненерго вже опрацьовують моделі допомоги для тих категорій громадян, які найбільше її потребують через ріст цін на АЗС. Крім того, на зустрічі було обговорено:

Справедливі ціни : Уряд вимагає від операторів формувати вартість пального без внутрішніх спекуляцій.

: Уряд вимагає від операторів формувати вартість пального без внутрішніх спекуляцій. Роль "Укрнафти": Державна компанія має стати орієнтиром справедливої ціни на ринку.

Державна компанія має стати орієнтиром справедливої ціни на ринку. Боротьба зі спекулянтами: АМКУ та Держпродспоживслужба отримали завдання моніторити ситуацію та реагувати на необґрунтоване завищення цін.

АМКУ та Держпродспоживслужба отримали завдання моніторити ситуацію та реагувати на необґрунтоване завищення цін. Щоденний контроль: Міністр енергетики щоденно координуватиме роботу з операторами для оперативного розв'язання проблем.

Прем'єр підкреслила, що нинішня ситуація на ринку спричинена переважно зовнішніми факторами, проте спільним завданням уряду та бізнесу є забезпечення безперебійної наявності пального по всій країні.

Чому дорожчає пальне в Україні та чи буде далі рости ціна

Нагадаємо, зростання цін на українських заправках сталося минулого тижня на тлі ескалації на Близькому Сході та ажіотажу серед водіїв.

Вже сьогодні світова ціна на нафту перебила позначку в понад 100 доларів за барель, що може спричинити нове зростання цін на пальне в Україні.

Але експерти заспокоюють: попри зростання вартості нових партій, ціна на АЗС України навряд чи сягне позначки у 100 грн за літр, адже більшість компаній уже заклали можливі ризики у поточну вартість.

Які ціни на українських АЗС зараз станом на 9 березня

За останній тиждень дизельне пальне на популярних заправках подорожчало в середньому на 1-3 грн. А от бензин та газ поки тримаються на цінах, що і минулої п'ятниці.

Так, на ОККО та WOG бензин А-95 коштує близько 70,99 грн, преміальний - 73,99 грн. Дизель - від 73,99 грн.

"Укрнафта": утримує нижчі ціни - А-95 по 68,99 грн, дизель - 68,99 грн.