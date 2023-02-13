Проблеми з великим наступом у окупантів та нові санкції проти РФ: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Данілов: у росіян вже серйозні проблеми з великим настанням

В Україні продовжують фіксувати активні наступальні дії окупантів, але ЗСУ дуже потужно їх відбивають.

"З великим настанням вже великі проблеми у них. Ми бачимо, що те, що вони запланували і розпочали свій наступ", - розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти майже 200 росіян та українця

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти двох сотень осіб, пов'язаних з Російською Федерацією.

Відповідний указ Зеленський підписав 12 лютого. Глава держави ввів санкції проти 199 громадян РФ та одного українця - колаборанта та зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

NYT спрогнозувала, звідки можуть почати великий наступ ЗСУ

Найімовірнішим напрямком контрнаступу України, який очікується незабаром, буде на півдні з центром у Мелітополі, пише The New York Times.

Більшість окупованої Росією території знаходиться в межах досяжності ракет HIMARS, що змусило окупантів перемістити склади, командні центри та інші критичні запаси далі за фронт, йдеться в матеріалі. При цьому очевидною метою українського контрнаступу може стати Мелітополь.

ООН у річницю вторгнення ухвалить резолюцію про суверенітет та цілісність України, - AP

Прихильники України поширили проект резолюції для ухвалення Генеральною асамблеєю ООН, що складається зі 193 членів, напередодні першої річниці вторгнення Росії. Резолюція наголосить на необхідності миру, що забезпечує "суверенітет, незалежність України, єдності та територіальної цілісності", повідомляє Associated Press.

Проект має назву "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного світу в Україні".

РФ за останні тижні зазнала найбільших втрат з лютого 2022-го, - розвідка Британії

За останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну, зазначає британська розвідка.

Вона посилається на статистику втрат росіян за даними Генштабу ЗСУ.

Столтенберг хоче залишити пост генсека НАТО вчасно

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір залишити свою посаду восени цього року, як і планувалося раніше.

"Він не має наміру домагатися продовження мандату", - заявила його прессекретар Оана Лунгеску.