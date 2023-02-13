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Проблемы с большим наступлением у оккупантов и новые санкции против РФ: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

У оккупантов наблюдаются серьезные проблемы с большим наступлением в Украине. Тем временем, президент Владимир Зеленский ввел санкции против почти 200 граждан РФ.

Более детально о том, что произошло 11 и 12 февраля, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Данилов: у россиян уже серьезные проблемы с большим наступлением

В Украине продолжают фиксировать активные наступательные действия оккупантов, но ВСУ очень мощно их отбивают.

"С большим наступлением уже большие проблемы у них. Мы видим, что то, что они запланировали и начали свое наступление", - рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против почти 200 россиян и украинца

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двух сотен лиц, связанных с Российской Федерацией.

Соответствующий указ Зеленский подписал 12 февраля. Глава государства ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца - коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

NYT спрогнозировала, откуда могут начать большое наступление ВСУ

Наиболее вероятным направлением контрнаступления Украины, которое ожидается в скором времени, будет на юге с центром в Мелитополе, пишет The New York Times.

Большинство оккупированной Россией территории находится в пределах досягаемости ракет HIMARS, что заставило оккупантов переместить склады, командные центры и другие критические запасы дальше фронта, говорится в материале. При этом очевидной целью украинского контрнаступления может стать Мелитополь.

ООН в годовщину вторжения примет резолюцию о суверенитете и целостности Украины, - AP

Сторонники Украины распространили проект резолюции для принятия Генеральной ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов, накануне первой годовщины вторжения России. Резолюция подчеркнет необходимость мира, обеспечивающего "суверенитет, независимость Украины, единства и территориальной целостности", сообщает Associated Press.

Проект озаглавлен "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

РФ за последние недели понесла наибольшие потери с февраля 2022-го, - разведка Британии

За последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с первой недели полномасштабного вторжения в Украину, отмечает британская разведка.

Она ссылается на статистику потерь россиян по данным Генштаба ВСУ.

Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО в срок

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть свой пост осенью этого года, как и планировалось ранее.

"Он не намерен добиваться продления мандата", - заявила его пресс-секретарь Оана Лунгеску.

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