У битві за Бахмут збили ще один ворожий літак (відео)
У суботу, 11 лютого, українські захисники збили ворожий літак у битві за Бахмут (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
"Сьогодні бійці ДПСУ зменшили авіапарк окупантів на одну бойову машину. За тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначили, що вірогідно це був штурмовик Су-25. Його вдалось збити із переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання літак задимівся і почав різке зниження.
"Зіткнувшись з землею, літак розбився. Ймовірно, пілот "демілітаризувався" разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, що над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик, який прикривав російську піхоту.
Українські військові знищили ще 910 російських окупантів. Захисники збили також літак та вертоліт ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.