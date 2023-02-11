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У битві за Бахмут збили ще один ворожий літак (відео)

Новость на русском →
Бахмут, Субота 11 лютого 2023 17:22
У битві за Бахмут збили ще один ворожий літак (відео) Фото: Прикордонники збили російський літак під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 11 лютого, українські захисники збили ворожий літак у битві за Бахмут (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні бійці ДПСУ зменшили авіапарк окупантів на одну бойову машину. За тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що вірогідно це був штурмовик Су-25. Його вдалось збити із переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання літак задимівся і почав різке зниження.

"Зіткнувшись з землею, літак розбився. Ймовірно, пілот "демілітаризувався" разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик, який прикривав російську піхоту.

Українські військові знищили ще 910 російських окупантів. Захисники збили також літак та вертоліт ворога.

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