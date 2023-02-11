ООН у річницю вторгнення ухвалить резолюцію про суверенітет та цілісність України, - AP

Прихильники України поширили проект резолюції для ухвалення Генеральною асамблеєю ООН, що складається зі 193 членів, напередодні першої річниці вторгнення Росії. Резолюція наголосить на необхідності миру, що забезпечує "суверенітет, незалежність України, єдності та територіальну цілісність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як зазначає AP, резолюція, що пропонується, ширша і менш деталізована, ніж мирний план з 10 пунктів, який президент України Володимир Зеленський озвучив на листопадовому саміті Групи 20 найбільших економік світу. Це було навмисне рішення України та її прихильників, щоб спробувати заручитися максимальною підтримкою, коли резолюцію буде поставлено на голосування, заявили дипломати ООН на умовах анонімності.

Проект має назву "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні".

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у січні заявила, що президент України Володимир Зеленський хоче особисто відвідати ООН та виступити на Генасамблеї напередодні річниці російського вторгнення. Однак потім речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що рішення про поїздку поки не прийнято.

Як зазначає AP, дипломати заявили, що очікування нового великого російського наступу може утримати Зеленського вдома.