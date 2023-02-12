Літак, 10 БПЛА та 900 окупантів: нові втрати РФ в Україні за добу

Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Україні на 12 лютого (t.me/V_Zelenskiy_official)

За даними на ранок неділі, 12 лютого, українські військові ліквідували за добу 900 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 137 780 військових. Також ЗСУ збили літак та 10 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3280 (+13) од,

бойових броньованих машин - 6488 (+14) од,

артилерійських систем - 2287 (+17) од,

РСЗВ - 465 (+2) од,

засоби ППО - 234 (+0) од,

літаків - 296 (+1) од,

гелікоптерів - 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+10),

крилаті ракети - 857 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5148 (+14) од,

спеціальна техніка - 215 (+1).