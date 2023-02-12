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Літак, 10 БПЛА та 900 окупантів: нові втрати РФ в Україні за добу

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Україна, Неділя 12 лютого 2023 08:23
Літак, 10 БПЛА та 900 окупантів: нові втрати РФ в Україні за добу Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Україні на 12 лютого (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок неділі, 12 лютого, українські військові ліквідували за добу 900 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 137 780 військових. Також ЗСУ збили літак та 10 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3280 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 6488 (+14) од,
  • артилерійських систем - 2287 (+17) од,
  • РСЗВ - 465 (+2) од,
  • засоби ППО - 234 (+0) од,
  • літаків - 296 (+1) од,
  • гелікоптерів - 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+10),
  • крилаті ракети - 857 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5148 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 215 (+1).

Як повідомлялося, ВСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 11 лютого відбили 11 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

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