Літак, 10 БПЛА та 900 окупантів: нові втрати РФ в Україні за добу
Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Україні на 12 лютого (t.me/V_Zelenskiy_official)
За даними на ранок неділі, 12 лютого, українські військові ліквідували за добу 900 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 137 780 військових. Також ЗСУ збили літак та 10 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3280 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 6488 (+14) од,
- артилерійських систем - 2287 (+17) од,
- РСЗВ - 465 (+2) од,
- засоби ППО - 234 (+0) од,
- літаків - 296 (+1) од,
- гелікоптерів - 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+10),
- крилаті ракети - 857 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5148 (+14) од,
- спеціальна техніка - 215 (+1).
Як повідомлялося, ВСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 11 лютого відбили 11 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.
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