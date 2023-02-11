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Росія та Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, - Гаюн

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Білорусь, Субота 11 лютого 2023 15:02
Росія та Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, - Гаюн Фото: у Білорусі почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К (defence-blog com)
Автор: Наталія Юрченко

Росія та Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, який є ймовірним носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Зліт цього літака є причиною повітряних тривог в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Учора у Білорусі тричі фіксували зліт літака-розвідника та винищувачів МіГ-31К. Проте останні два випадки мали декілька дивних збігів. Зокрема, те, що літаки не повернулися на аеродром Мачулищі, з якого вилітали.

"Гаюн" зазначає, що вчора вранці до Мачулищ з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня вони робили зльоти з аеродрому Мачулищі, і звук зльоту був дуже схожий на МіГ-31К та А-50.

"Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група зазначає, що відрізнити зліт Су від МіГ вкрай важко без візуального спостереження.

Нагадаємо, вчора в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зльоти російських МіГ-31К у Білорусі.

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