Росія та Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, - Гаюн
Росія та Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, який є ймовірним носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Зліт цього літака є причиною повітряних тривог в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Учора у Білорусі тричі фіксували зліт літака-розвідника та винищувачів МіГ-31К. Проте останні два випадки мали декілька дивних збігів. Зокрема, те, що літаки не повернулися на аеродром Мачулищі, з якого вилітали.
"Гаюн" зазначає, що вчора вранці до Мачулищ з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня вони робили зльоти з аеродрому Мачулищі, і звук зльоту був дуже схожий на МіГ-31К та А-50.
"Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су", - йдеться у повідомленні.
Моніторингова група зазначає, що відрізнити зліт Су від МіГ вкрай важко без візуального спостереження.
Нагадаємо, вчора в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зльоти російських МіГ-31К у Білорусі.
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