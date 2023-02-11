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ЗСУ продовжують контролювати Бахмут. Залужний розповів про ситуацію на фронті

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Бахмут, Субота 11 лютого 2023 17:14
ЗСУ продовжують контролювати Бахмут. Залужний розповів про ситуацію на фронті Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos com ua)
Автор: Каріна Левицька

Попри постійний тиск ворога, військові ЗСУ продовжують утримувати Бахмут під контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Сьогодні, 11 лютого, Залужний провів перемовини з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Ми обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак", - наголосив головнокомандувач.

Він також повідомив, що наразі запеклі бої також тривають і в районі Вугледара та Марʼїнки. Хоча й запевнив, що українські військові надійно тримають оборону на цих напрямках.

"На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - підкреслив Залужний.

За його словами, запорука успіху на полі бою - ефективне вогневе ураження. А це своєю чергою потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські військові розбили штурмові групи РФ під Бахмутом Внаслідок ударів ліквідовано близько 40 окупантів та ворожий міномет.

Також раніше у ЗСУ показали, як українська артилерія "кришить" ворожу техніку на Донбасі.

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