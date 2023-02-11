ЗСУ продовжують контролювати Бахмут. Залужний розповів про ситуацію на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Сьогодні, 11 лютого, Залужний провів перемовини з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Ми обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак", - наголосив головнокомандувач.

Він також повідомив, що наразі запеклі бої також тривають і в районі Вугледара та Марʼїнки. Хоча й запевнив, що українські військові надійно тримають оборону на цих напрямках.

"На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - підкреслив Залужний.

За його словами, запорука успіху на полі бою - ефективне вогневе ураження. А це своєю чергою потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів.