В окупованому Донецьку сталася сильна пожежа після обстрілу, чутно детонацію

Фото: після обстрілу в Донецьку здійнялась сильна пожежа (GettyImages)

Сьогодні, 12 лютого після обстрілу в окупованому Донецьку здійнялась сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

В Петровському районі тимчасово окупованого Донецьку розпочалась сильна пожежа після обстрілу. На одному з відео, якими поділились місцеві Telegram-канали чутно звуки, що схожі на детонацію боєприпасів.