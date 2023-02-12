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Столтенберг хоче залишити пост генсека НАТО вчасно

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Неділя 12 лютого 2023 15:32
Столтенберг хоче залишити пост генсека НАТО вчасно Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір залишити свою посаду восени цього року, як і планувалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Він не має наміру добиватися продовження мандату", - заявила його прессекретар Оана Лунгеску.

Мандат Столтенберга вже тривав тричі, і він перебуває на своїй посаді майже дев'ять років.

Останнім часом неодноразово висловлювалися припущення, що термін повноважень 63-річного президента може бути продовжений ще одного разу на тлі війни Росії проти України.

Зокрема Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що НАТО планує продовжити повноваження Столтенберга до квітня 2024 року.

Останній раз термін повноважень Столтенберга було продовжено у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії до України, до 30 вересня 2023 року.

Насправді колишній глава уряду Норвегії вже хотів піти минулого року і повернутися на батьківщину. Там він планував стати головою центрального банку.

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НАТО Єнс Столтенберг
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