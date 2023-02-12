Столтенберг хоче залишити пост генсека НАТО вчасно
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір залишити свою посаду восени цього року, як і планувалося раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
"Він не має наміру добиватися продовження мандату", - заявила його прессекретар Оана Лунгеску.
Мандат Столтенберга вже тривав тричі, і він перебуває на своїй посаді майже дев'ять років.
Останнім часом неодноразово висловлювалися припущення, що термін повноважень 63-річного президента може бути продовжений ще одного разу на тлі війни Росії проти України.
Зокрема Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що НАТО планує продовжити повноваження Столтенберга до квітня 2024 року.
Останній раз термін повноважень Столтенберга було продовжено у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії до України, до 30 вересня 2023 року.
Насправді колишній глава уряду Норвегії вже хотів піти минулого року і повернутися на батьківщину. Там він планував стати головою центрального банку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.