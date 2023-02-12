РФ за останні тижні зазнала найбільших втрат з лютого 2022-го, - розвідка Британії

За останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Так, британська розвідка посилається на статистику втрат росіян з даних Генштабу ЗСУ .

"Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають британці, середнє значення у даних про втрати РФ за останні сім днів становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року.

"Зростання кількості втрат росіян, імовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті - прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - вважають британські розвідники.

Нагадаємо, що останнім часом статистика втрат росіян за даними Генштабу дійсно має позитивну динаміку. Так, нещодавно українські захисники повідомляли про 1140 ліквідованих окупантів.

Додамо, при цьому за минулу добу Росія втратила у війні ще 900 своїх вояк.

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