Правосудие для Донбасса и резкий рост доллара: новости за 2 октября

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать переходное правосудие для Донбасса, кабмин запретил штрафовать владельцев "евроблях", доллар и евро резко выросли на наличном рынке. Подробнее о том, что произошло в среду, 2 октября - в материале РБК-Украина.

В Киеве прошла акция протеста "Нет капитуляции"

В Киеве у Офиса президента прошла акция протеста "Нет капитуляции", участники которой виступии против подписания "формулы Штайнмайера" в Минске. Митинги с аналогичными требованиями протестующих прошли также во многих областных центрах Украины.

Зеленский поручил разработать переходное правосудие для Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать переходное правосудие для реинтеграции Донбасса. Переходное правосудие разрабатывают для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

Путин подтвердил готовность к транзиту через Украину по нормам ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова подписать новый контракт на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам. Об этом Путин сообщил во время своего выступления на форуме "Энергетическая неделя", передают российские СМИ. Как заявил Путин, РФ готова продлить контракт о транзите газа через Украину в ЕС на год, если не удастся заключить новое соглашение.

Трамп назвал переворотом начатую против него процедуру импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что начатая против него процедура импичмента членами Демократической партии в Палате представителей является переворотом. Об этом он написал в Twitter. Трамп считает, что демократы хотят "отобрать власть людей".

Суд объяснил отказ проверять перелеты Богдана в Россию

Шевченковский районный суд объяснил отказ в ходатайстве адвокатов журналистов программы-расследования "Схемы" по проверке перелетов главы Офиса президента Андрея Богдана в Россию. В пресс-службе суда отметили, что представленное суду ходатайство "не содержало доказательств невозможности получения ответчиком информации самостоятельно".

Доллар и евро резко выросли на наличном рынке

Рекордное падение валюты сменилось рекордным ростом. В обменных пунктах Украины к вечеру 2 октября 2019 года курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1,04 гривен до 25,70 гривен за доллар, курс евро вырос на 1,16 гривен до 28,05 гривен за евро.

Нацсовет через суд просит аннулировать лицензию NewsOne

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) через суд просит аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne. Суд решает вопрос об открытии производства.

Рада отменила госфинансирование партий, которые проиграли выборы

Парламент поддержал во втором чтении законопроект №1029 президента Владимира Зеленского, которым отменяется государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах, передает корреспондент РБК-Украина. Предусмотрена отмена финансирования партий, не преодолевших 5-ти процентный порог. За документ проголосовали 237 нардепов.

Кабмин запретил штрафовать владельцев "евроблях"

Кабинет министров дал распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции в отношении владельцев автомобилей с иностранной регистрацией до 2020 года. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Социологи выяснили отношение украинцев к "формуле Штайнмайера"

Большинство украинцев (60%) не смогли оценить инициативу мирного урегулирования на Донбассе, известную как "формула Штайнмайера". Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг". При этом 23% высказались против "формулы Штайнмайера", 18% - поддержали ее.

В России "рванул" древний вулкан: мощное извержение попало на видео

На севере Камчатки в Российской Федерации вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла высотой 9 киллометров. Как говорится в сообщении пресс-службы МЧС, этот шлейф с учетом направления ветра распространяется в юго-восточном направлении от действующего вулкана. В сети показали впечатляющие фото и видео извержения.