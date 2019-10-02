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Кабмин запретил штрафовать владельцев "евроблях"

Новости » Общество    02.10.2019 - 13:59
Кабмин запретил штрафовать владельцев "евроблях"
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Соответствующее распоряжение Кабмин передал полиции

Кабинет министров дал распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции в отношении владельцев автомобилей с иностранной регистрацией до 2020 года. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, 12 сентября депутаты отложили введение штрафов еще на 3 месяца.

"Мы должны решить проблемы с владельцами "евроблях". Наш министр транспорта находится в постоянной коммуникации с активистами. Мы сегодня приняли решение, что до того, как не найдем адекватный выход из этой ситуации мы просто не будем применять штрафы… Даем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции, чтобы не было лишних конфликтов", - сказал Гончарук.

Напомним, в Украине планируют упростить порядок растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. Планируется ввести максимально простой принцип растаможки авто со ставкой в один-три доллара за "кубик".

Как сообщает РБК-Украина, 12 сентября Верховная рада Украины отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца.

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