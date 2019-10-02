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Трамп назвал переворотом начатую против него процедуру импичмента

Новости » Политика    02.10.2019 - 10:44
Трамп назвал переворотом начатую против него процедуру импичмента
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп считает, что демократы хотят "отобрать власть людей"

Президент США Дональд Трамп заявил, что начатая против него процедура импичмента членами Демократической партии в Палате представителей является переворотом. Об этом он написал в Twitter.

Трамп считает, что демократы хотят "отобрать власть людей".

"По мере того, как я каждый день все больше узнаю, я делаю выводы, что то, что сейчас происходит, является не (процедурой, - ред.) импичмента, а переворотом, который нацелен на то, чтобы отобрать власть людей, их выбор, их свободу, религию, армию, стену на границе и права граждан Соединенных Штатов Америки", - написал он.

Трамп назвал переворотом начатую против него процедуру импичмента

Напомним, Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на Зеленского для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Гантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Перед этим Трамп отреагировал на вероятность своего импичмента. Президент США не воспринимал всерьез угрозы со стороны Конгресса.

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